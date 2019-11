Revolut ma w Polsce 750 tys. klientów indywidualnych i 5 tys. biznesowych

"Revolut w Polsce to zarówno usługodawca, inwestor, jak i pracodawca. Liczymy, że w przyszłym roku uda nam się przekroczyć granicę miliona użytkowników w Polsce. Równolegle, chcemy rozwijać ofertę dla firm i zapracować na zaufanie polskich przedsiębiorców. W tym celu tłumaczymy aplikację firmową na język polski, udostępnimy klientom polskie numery kont i wprowadzimy support dla firm w języku polskim. Powstanie też 30-40 osobowy zespół w Krakowie, którego wyłącznym zadaniem będzie wspieranie polskich przedsiębiorców. Obsługujemy pięć tysięcy polskich firm. W przyszłym roku chcemy tę liczbę podwoić" - powiedział country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj, cytowany w komunikacie.

Przedstawiciele firmy zadeklarowali, że do końca roku Polska będzie pierwszym krajem, w którym pojawi się wsparcie dla firm w lokalnym języku. Fintech udostępni też lokalną wersję językową aplikacji i strony oraz polskie numery firmowych kont. Ważną rolę w dostosowaniu oferty do lokalnych potrzeb odegrać ma nowy, liczący docelowo 30-40 osób zespół, którego zadaniem będzie wspieranie polskich firm.

Obecnie wśród klientów firmowych nad Wisłą dominują sklepy online, firmy IT, software house'y, ale pojawia się coraz więcej klientów z branż tradycyjnych, jak logistyka i transport.

"Liczymy, że wielu przedsiębiorców, którzy korzystają już z Revolut prywatnie, do testowania kont firmowych zachęci zniesiona opłata za podstawowe konto dla firm. W przypadku udanych testów, można w dowolnym momencie przejść na szerszy pakiet płatny, a w przypadku zmniejszonych potrzeb, z powrotem wrócić na pakiet darmowy. Stawiamy na maksymalną elastyczność, bo wiemy, z własnego doświadczenia, że niektóre potrzeby mają charakter sezonowy. My szykujemy się właśnie do sezonu świątecznego" - dodał Sadaj.