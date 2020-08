Revolut udostępni klientom w Polsce szybkie przelewy SEPA Instant

"Ponad 2200 wiodących instytucji bankowych z 22 krajów w Europie przystąpiło do SEPA Instant. Przelewy międzynarodowe w euro pomiędzy kontami zlokalizowanymi w tych instytucjach będą radykalnie szybsze. To co trwało dni, zajmie sekundy. Revolut udostępni przelewy SEPA Instant klientom indywidualnym oraz firmowym (Revolut Business) bezpłatnie - dotyczy to również rynku polskiego" - czytamy w komunikacie.