Revolut udostępnił polskim klientom ekspozycję na ceny zrebra i złota

Ponadto realizowane przez klientów Revolut transakcje zabezpieczane są poprzez zakup fizycznego srebra i złota, dokonywane przez wyspecjalizowaną firmę partnerską. Klienci Revolut mogą przesyłać sobie nawzajem ekspozycję na srebro i złoto, wymieniać je na kryptowaluty lub na waluty FIAT w celu dokonania płatności. Revolut oferuje też funkcję wymiany po określonej cenie, która jest realizowana automatycznie w momencie, gdy rynkowa cena srebra lub złota osiągnie oczekiwany poziom. Wprowadzenie do oferty produktów majątkowych w Polsce ekspozycji na metale szlachetne, to kolejny etap realizacji wizji usuwania barier w dostępie do produktów finansowych tradycyjnie zarezerwowanych dla wąskiej grupy klientów, podano.