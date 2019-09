Robyg miał ok. 50 mln zł zysku netto ogółem w I poł. 2019 r.

Przychody dewelopera w I połowie roku wyniosły 420 mln. Grupa uznała w przychodach w tym czasie ok. 1 100 lokali - co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

W I poł. br. grupa miała w budowie 3 850 lokali w 3 miastach i zakontraktowała grunty za kwotę 140 mln zł - dzięki czemu ma potencjał sprzedaży na około 14 000 lokali. W analizowanym okresie Robyg wprowadził do sprzedaży 1 280 mieszkań, podano także.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W ub.r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.