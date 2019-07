Rohlig Suus Logistics miał ponad 910 mln zł przychodów w 2018 r.

"Rok 2018 to dla ROHLIG SUUS Logistics także istotny rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma otworzyła swoje oddziały na Węgrzech (Budapeszt) oraz w Czechach (w trzech lokalizacjach - Pradze i Ostrawie oraz Libercu, który to został następnie przeniesiony na lotnisko im. Václava Havla w Pradze), skąd koordynuje też działania na terenie Słowacji. I, jak zapowiadają przedstawiciele firmy, na tym nie koniec" - czytamy w komunikacie.

"Nasi partnerzy oczekują od nas już nie tylko przewiezienia towaru z punktu A do punktu B, ale bycia ich strategicznym doradcą, który doskonale zna specyfikę międzynarodowych rynków. Obecnie skupiamy się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej, która z jednej strony cechuje się wysokim potencjałem wzrostu, a z drugiej - lokalną specyfiką. Dlatego przykładamy dużą uwagę do wprowadzenia nowych rozwiązań do każdego z oferowanych produktów, aby móc zaproponować klientom najbardziej efektywne rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb" - podsumował Kozłowski.