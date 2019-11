Ronson wprowadził do sprzedaży 250 lokali w II etapie os. Ursus Centralny

Samowystarczalne osiedle Ursus Centralny będzie docelowo liczyć około 1 600 mieszkań. Zdecydowaną większość oferty stanowią lokale 2-pokojowe o powierzchniach od 38 do ponad 50 m2 oraz 3-pokojowe od 53 do 72 m2. W drugim etapie osiedla oferta obejmuje też 7 lokali 4-pokojowych o metrażach do 88 m2, podano.