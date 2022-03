We wtorek 8 marca ropa naftowa nadal drożała na światowych rynkach. Na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku odmiana West Texas Intermediate (WTI) kosztowała 122,83 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o 2,87 proc. Z kolei gaz na międzynarodowej giełdzie w Holandii podrożał rano o 18 proc., do 270 euro za MWh.