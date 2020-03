Ropa naftowa już po 20 dolarów za baryłkę. Pierwsza rafineria w USA zamknięta

To efekt m.in. zapowiedzianych przez PKN Orlen, a więc największą sieć stacji paliw w Polsce, obniżek cen. Konkurenci nie mogli sobie pozwolić na pozostawienie wyższych stawek i w większości zrobili to samo.

Obecnie na giełdzie w Nowym Jorku baryłka surowca kosztuje niecałe 21 dolarów, a jeszcze na początku roku ceny dochodziły do 65 dolarów. To oznacza przecenę o prawie 70 proc. Od wielu lat nie było tak silnych spadków, w tak krótkim czasie. Ostatni raz baryłka była po 20 dolarów w 2002 roku.

Agencja Bloomberg donosi, że pierwsza w Ameryce Północnej i jedyna na Nowej Funlandii rafineria wstrzymała już działalność. Tłumaczy to spadkiem popytu na paliwa spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Rafineria, przerabiająca 130 tys baryłek ropy dziennie, ma nie pracować od 2 do 5 miesięcy.

Sawicki spodziewa się, że rynek "czarnego złota" czekają poważne zmiany, by dostosować się do nowych warunków. Oczekuje nadejścia nowego porządku.

Co to oznacza dla cen paliw w Polsce? Czy jest szansa na trwałe zejście średnich cen poniżej 4 zł? Eksperci mają co do tego wątpliwości.