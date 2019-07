Rozpoczęła się budowa mostu na Dunajcu w ciągu DK75, kosztem 189 mln zł

"Droga krajowa nr 75, czyli Sądeczanka, przez lata nie mogła doczekać się przebudowy. Kierowcy narzekali na to, że ta droga jest niebezpieczna. Szczególne zagrożenie stanowił most w Kurowie. Dzięki aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych przez obecny rząd możemy dzisiaj przystąpić do budowy mostu na Dunajcu w Kurowie. To ważny dzień dla każdego, komu zależy na walce z wykluczeniem komunikacyjnym Sądecczyzny" powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas rozpoczęcia budowy.

Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca). Koszt nowej przeprawy to 189 mln zł, podano w komunikacie.

Nowy most na Dunajcu o długości 602 m i szerokości 17 m zaprojektowany został jako obiekt typu extradosed (połączenie konstrukcji wantowej z belkową sprężoną). Największym takim obiektem w Polsce jest most na Wiśle w Kwidzynie (808,4 m dł.).

"Most w Kurowie powstanie poniżej starego obiektu i będzie dłuższy od dotychczasowej przeprawy o 200 m. W ramach inwestycji DK75 zostanie rozbudowana do klasy GP. Na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przyszłości możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja obejmie ponadto przebudowę skrzyżowania DK75 z drogą gminną oraz budowę parkingu z miejscem ważenia pojazdów, konstrukcji oporowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, ciągów pieszo-rowerowych, dróg serwisowych i kanalizacji. Po oddaniu do ruchu nowego mostu dotychczasowy obiekt zostanie rozebrany. Przyczółek starego mostu zostanie zaadaptowany na potrzeby punktu widokowego, podano także.

