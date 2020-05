Rozpoczęła się trzecia edycja MIT Enterprise Forum CEE

Dwumiesięczna rekrutacja do III edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, która zakończyła się 8 marca 2020 roku, kierowana była do startupów, które posiadają już gotowy do wprowadzenia na rynek produkt lub usługę z obszarów: Industry 4.0, Martech, E-commerce, Artificial Inteligence, Data Analytics, Medtech, Fintech, Health, Energy, czy VR i AR. Do projektu finalnie zgłosiło się 221 startupów z 20 krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Najbardziej perspektywiczne 26 startupów, których aplikacje zostały rozpatrzone pozytywnie, pochodzi z 4 krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Węgier, wskazano również.