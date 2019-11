transport 45 minut temu

Ryanair uruchomi loty z polskich lotnisk do Pafos, Zadaru i Burgas latem 2020

Ryanair uruchomi kolejne cztery nowe trasy z Polski w sezonie lato 2020: z Warszawy Modlin i Poznania do Pafos, z Gdańska do Zadaru i z Katowic do Burgas, podał przewoźnik.