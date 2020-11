forex 1 godzinę temu

Rząd chce przyjąć nowelę ws. przyszłorocznej waloryzacji emerytur, rent w IV kw.

Rząd chce w IV kw. przyjąć nowelę ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zakładającą podniesienie najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1,25 tys. zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do 937,5 zł. Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 50 zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.