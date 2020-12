Rząd dostosował program udziału Polski w Expo 2020 do nowego terminu wystawy

"W związku z COVID-19 i nowym terminem Expo 2020 w koncepcji programowej uwzględniono m.in. obecne realia gospodarcze oraz nowe zasady funkcjonowania społecznego, a także dokonanie zmian w harmonogramie realizacji projektu. W odniesieniu do udziału Polski w wystawie główny nacisk położono na zrewidowanie obszaru promocji gospodarczej. Szczególnego znaczenia nabiera tworzenie nowych szans, jakie dla polskich przedsiębiorców stwarza udział Polski w Expo 2020 w Dubaju w kontekście walki z gospodarczymi skutkami pandemii" - czytamy w komunikacie.

Główne cele udziału Polski w Expo 2020 to:

- efekt ' halo ': zbudowanie marki i rozpoznawalności Polski poprzez inicjowanie działań z wielu obszarów i dotarcie tym samym do różnych grup docelowych" - czytamy w komunikacie.

Światowa Wystawa Expo 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich miała się odbyć od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Udział potwierdziły 192 kraje. W związku z COVID-19 Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu zdecydowało o przesunięciu organizacji Expo 2020 - wystawa w nowym terminie odbędzie się w dniach 1 października 2021 - 31 marca 2022 r.

W nowelizacji uchwały zaktualizowany został harmonogram wykonania poszczególnych zadań związanych z przygotowaniami i udziałem Polski w Expo 2020. Środki finansowe zaplanowane na realizację programu zostały przesunięte na lata 2021-2022. Zadania zaplanowane do realizacji podczas Expo 2020 przesunięto o rok. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania polskiego pawilonu (m. in. zapewnienie operatora i obsługi pawilonu, mediów, wynajem mieszkań), działań programowych, w tym programu gospodarczego oraz działań informacyjno-komunikacyjnych.