Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

Ma to umożliwić kontynuację realizacji wszystkich przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020, a które to działania, wskutek COVID-19, nie zostały bądź do 31 grudnia nie zostaną ukończone. Ostatecznie termin realizacji wydatków roku 2020 został wydłużony maksymalnie do dnia 30 listopada 2021 r.