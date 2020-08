transport 38 minut temu (aktualizacja 10 minut temu )

Rząd przedłuży obecne rozporządzenie ws. zakazu międzylądowania do 1 września

Przedłużenie do 1 września zakazu międzylądowania samolotów w krajów, w stosunku do których obowiązuje on obecnie, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym dostępny na stropnach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Podziel się Dodaj komentarz