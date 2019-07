S&P500 na nowych szczytach, GPW pozostaje daleko w tyle

Jeżeli na warszawskiej giełdzie ma zapanować poważniejszy trend wzrostowy, ,,byki" powinny być dzisiaj bardziej zdeterminowane. Wczoraj, pomimo świetnej atmosfery na globalnych rynkach w związku z wynikiem rozmów na linii USA-Chiny, na GPW nie było widać agresywnego popytu, a obroty były małe. Dzisiaj WIG20 staje przed szansą przebicia strefy 2350 pkt., a kolejnym ważnym poziomem jest 2420 pkt. Wczorajszy odczyt, dotyczący wyższej inflacji w Polsce, nie powinien już zaprzątać głowy inwestorom, podobnie jak inne doniesienia mogące świadczyć o słabszej kondycji polskiej gospodarki . Nieznacznie gorsze dane z zagranicy paradoksalnie mogą być natomiast pretekstem do kupna akcji, według logiki, że gorsza koniunktura przybliża perspektywę niższych stóp procentowych. 70% inwestorów działających na polskim rynku akcji poprzez kontrakty CFD Poland20, dostępne na platformie CMC Markets, pozostaje optymistami i utrzymuje otwarte pozycje na wzrost.

W nocy Bank Rezerw Australii obciął stopy procentowe do poziomu 1%. Drugi z rzędu miesiąc z obniżką stóp na antypodach oznacza, że osiągnęły one najniższy poziom w historii. Bank obawia się o stan tamtejszej gospodarki i rynku nieruchomości. Kolejna obniżka jest wyraźnym sygnałem w kwestii potencjalnych, globalnych tendencji dotyczących stóp procentowych. A niższe stopy to oczywiście szybciej rozwijająca się gospodarka i wyższe wyceny spółek. W tym kontekście warto przypomnieć, że wczoraj odtajniony został raport Morgan Stanley, który oczekuje obniżenia kosztów kredytu w Polsce o 25 punktów bazowych w III kw. 2020 r.