SA KIG zobowiązał EC Stalowa Wola do zapłaty 333,8 mln zł

"Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, ustalenie stosunku prawnego oraz zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w związku z rozwiązanym kontraktem zawartym pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 MW z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. Na mocy wyroku Sądu Arbitrażowego ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener Energia kwoty 333 793 359,31 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego" - czytamy w komunikacie.