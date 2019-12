Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 1,99% r/r w XI

Wzrost rok do roku to w dalszym ciągu pokłosie ubiegłorocznych zmian w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa (wprowadzenia normy WLTP). W ubiegłym roku firmy (w tym sami dealerze) kupowały samochody przed wchodzącymi w życie we wrześniu 2018 r. nowymi, bardziej restrykcyjnymi przepisami. W salonach dealerskich trwała mobilizacja, by sprzedać jak najwięcej aut z napędem, który od 1 września miał ulec "przeterminowaniu". Wszystko to odbiło się negatywnie na wynikach rejestracji w kolejnych miesiącach, wyjaśnia Samar.