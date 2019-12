Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 18,3% r/r w XI

"W listopadzie 2019 roku w naszym kraju zarejestrowanych zostało 6 276 nowych samochodów dostawczych o DMC do 6. ton. To wynik o 5,1% mniejszy niż w październiku tego roku oraz o 17,8% słabszy, gdy zestawimy go z listopadem 2018 roku. Od stycznia do listopada w Polsce zostało zarejestrowanych 73 470 nowych samochodów dostawczych, o 0,5% (398 szt.) mniej (r/r)" - czytamy w komunikacie.