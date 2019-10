Samsung podpisał z Min. Cyfryzacji porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa

"Ponad 20 lat obecności marki Samsung w Polsce to szereg kluczowych dla firmy inwestycji i zaangażowanie w liczne obszary życia społecznego. Globalny lider technologii, posiadając w Polsce swoje największe centrum rozwojowo-badawcze w Europie, tworzy również najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące sektora cyberbezpieczeństwa (Samsung KNOX). Nieustanny dialog z administracją publiczną oraz prowadzona od lat skuteczna współpraca (m.in. rozwój sieci Samsung Inkubator w regionie Polski Wschodniej) zaowocował również wspólnym działaniem na rzecz jednego z największych wyzwań XXI wieku - cyberbezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.

"Samsung głęboko wierzy, że nie tylko inwestycje, lecz przede wszystkim budowanie świadomości cyberzagrożeń oraz transfer wiedzy na temat zabezpieczeń stanowi to, co najcenniejsze. Między innymi tu w Polsce chcemy się dzielić tym, co dla nas bardzo ważne - naszą cyfrową bezpieczną przyszłością. Wierzymy, że współpraca z polskim rządem przyniesie ogromne rezultaty i pozwoli jeszcze lepiej reagować na wyzwania cyberbezpieczeństwa" - powiedział prezes Samsung Electronics Polska Joseph Kim, cytowany w komunikacie.