Oto jak zmieniają się przychody Rosjan z ropy i gazu. Wykres budzi nadzieję

Wpływy do budżetu ze sprzedaży ropy i gazu stanowią lwią część rosyjskiego budżetu. Przykładowo, w 2021 r. było to aż 45 proc. wszystkich budżetowych przychodów (dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej). Z tych pieniędzy putinowska Rosja finansuje swoje wydatki, w tym wojnę w Ukrainie.

Rosja zyskiwała na skoku cen surowców, teraz zaczyna tracić

Eksperci wskazują, że w dużej mierze przyczyniły się do tego znaczne wzrosty cen surowców. I tak przychody ze sprzedaży ropy i gazu do Europy podwoiły się w okresie od marca do czerwca 2022 r., mimo spadku dostaw gazu o 75 proc. (dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej). Dostawy rosyjskiej ropy do Europy pozostają na niezmienionym poziomie. Równocześnie powiększył się eksport do Azji, który wyniósł już 56 proc. rosyjskiego eksportu w lipcu 2022 r. w porównaniu z 37 proc. rok temu.