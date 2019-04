Santander BP: Banki nie powinny lekceważyć wielkich graczy w kontekście PSD2

"Wydaje się, że klienci nie będą mieli świadomości, z kim podejmują bankowanie, realizują płatności. Jeżeli bank będzie dostawcą usług, to klienci będą logowali się do aplikacji TPP, będą widzieli, że tam są ich kredyty, być może będą możliwości założenia depozytu i ten świat pomiędzy startupami, dostawcami trzecimi a bankami w percepcji klientów zupełnie się zatrze" - powiedział Mercik.

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych wprowadzająca nowe regulacje określające zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych w zakresie otwartej bankowości. Dzięki niej, dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego lokalnego regulatora, za zgodą klienta banku będą mogli: uzyskać informację o jego rachunku płatniczym - AIS (Account Information Service), inicjować płatność z jego rachunku - PIS (Payment Initiation Service), potwierdzić dostępność środków na jego rachunku płatniczym - CAF (Confirmation of the Availability of Funds).