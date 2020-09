Santander BP wdrożył system Salesforce CRM bazujący na rozwiązaniu chmurowym

Platforma Salesforce jest przeznaczona dla bankowości w Polsce i spełnia wymogi regulacyjne dla sektora finansowego, a jej odpowiednia konfiguracja oraz integracja z systemami banku zapewnia bezpieczeństwo danych klientów. Nowa platforma to gotowe rozwiązanie "out of the box", które można łatwo dostosować do wymagań sektora bankowego, jest skalowalna, co pozwala bankowi na dostosowanie się do potrzeb rynku w rekordowym dla tego sektora czasie, podkreślono.