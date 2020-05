Santander CB: 73,5% Polaków segreguje odpady w swoich domach

"Choć przepisy nakładają na nas obowiązek segregacji śmieci, to z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu 'Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania' wynika, że stosuje się do tego w swoich domach 73,5% Polaków. Jest to szczególnie istotne w świetle wymogów unijnych, zgodnie z którymi w 2020 roku połowa wytwarzanych odpadów komunalnych powinna być poddawana recyklingowi. Dane zebrane przez Santander Consumer Bank wskazują, że śmieci najchętniej segregują mieszkańcy dużych miast takich jak Gdańsk, Szczecin czy Bydgoszcz (aż 97%) oraz osoby ze średnim wykształceniem (77%). Co ciekawe, najmniej entuzjastycznie podchodzą do recyklingu ankietowani z wykształceniem wyższym - segregację odpadków stosuje 69% tej grupy badanych oraz mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (66%)" - czytamy w komunikacie.