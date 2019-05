technologie 1 godzinę temu

Sare miało szacunkowo ok. 360 tys. zł straty netto, 533 tys. zł EBITDA w I kw.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Sare za I kwartał 2019 roku wyniosły ok. 13 967 tys. zł, EBITDA grupy wyniosła ok. 533 tys. zł, natomiast skonsolidowana strata netto sięgnęła ok. 360 tys. zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.