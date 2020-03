Sasin liczy, że ustawa o Tarczy Antykryzysowej wejdzie w życie w przyszłym tyg.

"Liczymy na to, że proces legislacyjny w tej sprawie uda się przeprowadzić niezwykle sprawnie. Zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym tygodniu ten projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie skierowany do parlamentu. W czwartek lub piątek będzie obradował Sejm i mam nadzieję, że przyjmie ustawę, a potem zostanie tylko akceptacja Senatu oraz podpis prezydenta. Myślę więc, że te rozwiązania już w przyszłym tygodniu staną się oficjalnie obowiązującym prawem" - powiedział Sasin w radiowej Jedynce.

Przypomniał, że Tarcza Antykryzysowa jest programem zakrojonym na 212 mld zł. "To kwota, na którą teraz możemy sobie pozwolić. Wiemy, że skala potrzeb może być większa, ale obecnie musimy pomagać przede wszystkim tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji" - ocenił.

Propozycje zawarte w Tarczy Antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.