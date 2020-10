budownictwo 46 minut temu

Savills: Transakcje w nieruchomościach komercyjnych spadną o 20-25% r/r w 2020

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w III kwartale 2020 r. szacowana jest wstępnie na 1,05 mld euro, co oznacza spadek o ok. 43% r/r, podała firma doradcza Savills. Za ok. 70% całkowitego wolumenu odpowiadał sektor magazynowy, co obrazuje aktualne zainteresowanie inwestorów w kierunku obiektów logistycznych, zwłaszcza dedykowanych sektorowi e-commerce. Firma szacuje, że na koniec roku wartość transakcji ogółem może przekroczyć 6 mld euro, co oznaczałoby spadek o 20-25% r/r.