Scope Fluidics miał 2,79 mln zł straty netto, 2,77 mln zł straty EBIT w IV kw.

Spółka podała, że w IV kw. 2020 roku w pozostałych przychodach operacyjnych uwzględnione zostały m.in. dotacje do projektu BacterOMIC oraz do projektu PCR|COV, na który umowa o dofinansowanie została podpisana 16.12.2020 r. W IV kwartale grupa zarejestrowała wpływy z dotacji do projektu Bacteromic w wysokości 540 tys. euro, a także wpływy z dotacji do prac rozwojowych w ramach projektu PCR|ONE na łączną kwotę 294 tys. zł oraz wpływy z innych dotacji, w tym do projektów IP w łącznej kwocie 86 tys. zł. Kwoty te zostały uwzględnione w pozycji inne wpływy finansowe z działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych.