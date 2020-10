Scope Fluidics pozyskał 20,5 mln zł, głównie na PCR|ONE, z emisji akcji serii H

"Zakończona emisja stanowi ważny krok na drodze do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych grupy. Kapitał wniesiony przez inwestorów pomoże nam przygotować grupę Scope Fluidics, a zwłaszcza spółkę Curiosity Diagnostics do transakcji M&A tj. sprzedaży Curiosity Diagnostics dla globalnej firmy z branży medtech. Konsekwentnie realizujemy plan budowania wartości technologii PCR|ONE. Pozyskany kapitał przyspiesza działania najbardziej oczekiwane przez potencjalnych nabywców tej technologii - czyli przygotowanie zdolności produkcyjnych w skali masowej oraz realizacji programu aarly access. Obecne zapotrzebowanie na szybkie, genetyczne testy Point-of-Care jest ogromny z perspektywą dominacji popytu nad podażą na najbliższe kilka lat. Sytuacja ta stanowi dla nas ogromną szansę w drodze do potencjalnej sprzedaży systemu" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Scope Fluidics po ukończeniu certyfikacji urządzenia PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD, zamierza przeprowadzić w ramach programu early access od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy testów w ośrodkach ochrony zdrowia oraz innych instytucjach publicznych i prywatnych na terenie kraju i Europy. Oznacza to potrzebę wyprodukowania ok. 50-100 analizatorów i ok. 50 000 kartridży. Poprzez rozszerzenie działań w programie early access spółka planuje potwierdzić skuteczność działania systemu, a także zebrać opinie od użytkowników, przypomniano.