Sejm przyjął ustawę dopuszczająca głosowanie tradycyjne i korespondencyjne

Emocjonująca debata trwała (z przerwami) ponad 10 godzin. "Zarzucaliście nam państwo, ze kompromisu nie ma, ja chcę zwrócić uwagę, że jednak że w jakiejś mierze już go mamy" - mówiła do posłów w trakcie drugiego czytania Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

"Państwo chcieliście przełożenia terminu wyborów. My [...] uważamy, że naszym obowiązkiem jest umożliwienie Polakom uczestnictwa w wyborach prezydenta. I staramy się to wspólnie z państwem [...] robić" - dodała, składając wniosek o niezwłoczne przystąpienia do trzeciego czytania, bez odsyłania projektu do komisji.

Krzysztof Śmiszek ( Lewica ) podkreślał, że "rozwiązania, które są zaproponowane w tej ustawie [...] muszą budzić co najmniej wątpliwości, jeśli nie dosyć mocną krytykę". "Już pomijam, że zajmujemy się przepisami wyborczymi i termin sześciomiesięczny nie będzie zachowany, nie ma komisji nadzwyczajnej [...] ale to legislacyjne Pendolino coraz szybciej jedzie" - powiedział.

Zdaniem Krzysztofa Paszyka (Koalicja Polska), "temu projektowi daleko do doskonałości". "Sporo jeszcze przed nami, żeby to można za dobry projekt uznać" - podkreślił. Apelował, by doprowadzić do trybu głosowania, który "gwarantowałby bezpieczeństwo". Zgłosił poprawki zakładające przeprowadzenie głosowania dwudniowego, a gdyby to było niemożliwe - znaczącego wydłużenia pracy komisji wyborczych.