Sejm skierował projekt dot. inteligentnego opomiarowania do Komisji ds. Energii

Sejm skierował projekt nowelizacji prawa energetycznego, dot. inteligentnego opomiarowania do dalszych prac w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Projekt zakłada zainstalowanie do 2028 roku liczników inteligentnych u co najmniej 80% odbiorców oraz opracowanie systemu zbierającego i przetwarzającego informacje i dane pomiarowe z tych liczników - tzw. Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii.