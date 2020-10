Sejmowa KFP przeciw powrotowi do stawek VAT 7% i 22% w 2021 r., jak chciał Senat

Sejm przyjął nowelizację, utrzymującą podwyższone stawki 8% i 23% w przyszłym roku, ale Senat przegłosował wykreślenie tego zapisu. Następnie nowelizacja (wraz z poprawkami) trafiła do sejmowej Komisji Finansów, która rekomenduje Sejmowi ich odrzucenie.

Zgodnie z zapisem przyjętym przez Sejm, powrót do stawek 22% i 7% miał nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), a także osiągnięte zostaną określone wskaźniki - relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6%.