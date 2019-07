Sejmowa komisja przyjęła projekt nowelizacji o zapasach ropy i gazu

Przepisy mają zapewnić bieżące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe (w zakresie ilości i dostępności) w sposób optymalnie uwzględniający obecne możliwości rynku, zagwarantować szybkie i skuteczne uruchomienie zapasów interwencyjnych w przyszłości przez zwiększenie ilości zapasów utrzymywanych w formie paliw finalnych (gotowych do natychmiastowego wprowadzenia na rynek) oraz odpowiednio dostosować rynek magazynowy (pojemności magazynowe zapewniające pełną dostępność zgromadzonych w nich zapasów dla rynku - szybkie dostarczenie na rynek w sytuacji kryzysowej).

Nowym obowiązkiem Agencji Rezerw Materiałowych ma być sporządzenie prognozy krajowego zapotrzebowania na pojemności magazynowe dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat i jej aktualizacja co 2 lata.

"Dotychczasowy obowiązek przekazywania informacji o projektach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej do Komisji Europejskiej (w związku z uchyleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.) zostaje zastąpiony przepisem nakładającym na producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie magazynowania lub przesyłu ropy naftowej lub paliw obowiązek przekazywania do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego prezesowi Agencji informacji na temat realizowanych oraz planowanych inwestycjach w sektorze naftowym - odpowiednio w zakresie: