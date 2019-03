Selena z nowym zarządem. Krzysztof Domarecki znów prezesem

Od 7 grudnia 2018 r do początku 2019 roku, Krzysztof Domarecki był delegowany do czasowego pełnienia funkcji prezesa jako przewodniczący rady nadzorczej spółki .

Krzysztof Domarecki jest założycielem Seleny. W latach 1999-2008 pełnił funkcję prezesa Seleny Co, odpowiedzialnej za działalność zagraniczną Grupy Selena. Funkcję prezesa Seleny FM, spółki holdingowej grupy, która odpowiada za strategię rozwoju oraz koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, Krzysztof Domarecki pełnił do 2011 roku, po czym objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, którą pełnił do początku 2019 roku.