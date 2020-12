Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej, że pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t mogą swobodnie poruszać się po wszystkich drogach publicznych w Polsce, bez jakichkolwiek ograniczeń. Poprawki uchylają m.in. dodatkowe przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, by zarządca drogi publicznej niedostosowanej do ruchu niektórych pojazdów, mógł stanowić na niej zakaz ruchu tych pojazdów.