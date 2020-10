Sescom kupił 100% udziałów w spółce FIXFM

Dodał, że Sescom inwestuje w innowacje, a FIXFM to spółka technologiczna, wykorzystująca kompetencje IT, sztuczną inteligencję i automatyzację procesów do zarządzania serwisem.

FIXFM jest spółką włączoną w 2020 r. do programu akceleracyjnego Brinc Scale Up, gdzie rolę potencjalnego odbiorcy technologii oraz inwestora pełni Sescom. W ramach FIXFM rozwijana jest prototypowa platforma rezerwacji technicznych usług serwisowych dla segmentu small business. Aktualnie FIXFM nie generuje przychodów z działalności operacyjnej. Zamiarem Sescomu jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł oraz przeniesienie stosownej własności intelektualnej celem zdynamizowania prac technologicznych oraz doprowadzenia do komercjalizacji rozwiązania, podsumowano w materiale.