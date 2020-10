Sescom rozmawia z partnerami o zaangażowaniu w spółkę wodorową

"Rozmawiamy już z pierwszymi partnerami, od których chcemy pozyskać kapitał do spółki celowej. Będziemy też sięgać po dotacje, jeśli będą one dostępne na danym etapie rozwoju projektu. Za wcześnie na ogłaszanie projekcji finansowych. W ciągu dekady koszty technologii oraz cena zielonego wodoru będą spadać. Dynamika zmian będzie silnie uzależniona od skali programów dotacyjnych w pierwszym okresie i dynamiki rozwoju rynku. W czasie najbliższych 2-3 lat kluczowe projekty będą miały formułę pilotaży oraz badań i rozwoju finansowane z udziałem dotacji z programów krajowych i unijnych. Pierwsze biznesowe prognozy zobaczymy najwcześniej za rok" - powiedział ISBtech Halbryt.

"Według szacunków branżowych, za 10 lat flota pojazdów napędzanych wodorem w Europie wyniesie ponad 4 mln. Już dziś część polskich miast ma projekty wdrożenia autobusów napędzanych wodorem m.in. takie projekty toczą się w Trójmieście, skąd się wywodzimy. Naszym celem jest, aby do 2030 r. w ekosystemie, jaki stworzymy, były elektrolizery do produkcji wodoru o łącznej mocy 100 MW. Będą to urządzenia o niewielkiej mocy instalowane przez naszych partnerów m.in. jako uzupełnienie instalacji PV. Będzie się na to składać ponad 500 instalacji, a dzienna produkcja wodoru w tych urządzeniach wyniesie ponad 18 ton" - dodał prezes.