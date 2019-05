"Emitent otrzymał korespondencję z banku do wiadomości, bowiem zabezpieczył spłatę ww. kredytu poprzez poręczenie wekslowe na wekslu in blanco (z deklaracją) z wystawienia kredytobiorcy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 7 500 000 zł" - czytamy w raporcie.