Sieć Grupy Pieprzyk powiększyła się o 3 stacje paliw do 86 w październiku

Należąca do Grupy Pieprzyk sieć stacji paliw działająca pod marką Moc Jakość Zysk powiększyła się w październiku 2019 roku o 3 placówki, do 86 stacji, podała spółka. Od początku 2019 roku do sieci Moc Jakość Zysk dołączyło 10 stacji.