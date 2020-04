rynek spożywczy 56 minut temu

Sieć sklepów SPAR wprowadza zakupy z odbiorem osobistym

W wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dla klientów dostępne będą specjalne ulotki z listą zakupową, a po ich uzupełnieniu można zostawić w przeznaczonym do tego miejscu, podała sieć. Pracownicy sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie.