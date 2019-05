technologie 1 godzinę temu

Silvair ma umowę obsługi sieci oświetleniowej z McWong International z USA

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Silvair Inc. zawarł z McWong International Inc. z siedzibą w Sacramento, Kalifornia, USA (McWong) umowę, na podstawie której zobowiązał się udostępniać, obsługiwać oraz utrzymywać cyfrowe narzędzia do planowania, konfiguracji i przeprowadzania odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej oraz świadczyć na rzecz McWong związane z tym usługi, podała spółka.