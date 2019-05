Silvair miało 2,76 mln USD straty netto, 3,1 mln USD straty EBIT w 2018 r.

Strata operacyjna wyniosła 3,1 mln USD wobec 2,06 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21 tys. USD w 2018 r. wobec 37 tys. USD rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 0,34 mln USD wobec 0,34 mln USD straty rok wcześniej.

"Spółka koncentruje swoje wysiłki na komercjalizacji opracowanych produktów przy założeniu dążenia do osiągnięciu rentowności (break even point) w możliwie jak najszybszym czasie. Zawarte przez spółki należące do grupy kontrakty generują już pierwsze przychody (zostanie to zaraportowane w raporcie za I kw. 2019), a intencją Grupy Silvair jest dalsze zwiększanie skali komercjalizacji jej produktów w 2019 roku i kolejnych latach" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie rada dyrektorów prowadzi, z udziałem doradcy finansowego, działania zmierzające do oceny i wyboru najbardziej korzystnej dla grupy formy finansowania.

"Analizowane przez radę dyrektorów scenariusze ewentualnych transakcji finansowania grupy obejmują między innymi ocenę możliwości dokonania emisji nowych akcji zwykłych w ramach kapitału autoryzowanego, w ramach oferty kierowanej do wybranych inwestorów kwalifikowanych. W szczególności, na podstawie przepisów określających zwolnienia od obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego w celu oferowania akcji oraz ubieganie się o notowanie akcji na rynku regulowanym, Silvair, Inc. zachowuje możliwość przeprowadzenia oferty prywatnej lub oferty publicznej akcji zwykłych skierowanej np. do inwestorów kwalifikowanych, jak również późniejszego wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym łącznie do 20% akcji będących przedmiotem notowań na GPW" - czytamy dalej.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh.

