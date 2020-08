technologie 30 minut temu

Silvair planuje emisję 1,07 mln akcji zwykłych do końca 2020 r.

Rada dyrektorów Silvair przyjęła uchwały w sprawie istotnych zmian warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe, podała spółka. Silvair wyemituje: 1 073 757 akcji zwykłych do końca 2020 r.; 1 168 928 akcji zwykłych do końca 2021 r., oraz 1 423 178 akcji zwykłych do końca 2022 r. Łączna wartość nominalna zobowiązań, które spółka może zaciągnąć na podstawie zmienionych papierów zamiennych zostaje zwiększona z 5,5 mln USD do 6 mln USD.