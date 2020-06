SimFabric rozpoczął certyfikację 'Counter Terrorist Agency' na Nintendo Switch

Na mocy zawartej umowy SimFabric stał się również właścicielem praw majątkowych do gry. "Counter Terrorist Agency" to trzeci z pięciu planowanych w tym roku symulatorów przeznaczonych do portowania na konsole nowej generacji: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Do końca br. spółka planuje rozbudować portfolio symulatorów na konsole do 10 tytułów. Dwa pierwsze, "Farm Expert 2019" oraz "Construction Machines Simulator", cieszą się dużą popularnością wśród graczy Nintendo. Po sukcesie w dystrybucji cyfrowej doczekały się także wersji pudełkowych, wydanych przez zachodnich dystrybutorów w Europie, Australii, Afryce Południowej i Ameryce Północnej, podkreślono.