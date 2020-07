SimFabric rozpoczął prace nad 'Garden of Magic Mushroom', premiera na pocz. 2021

"'Garden of Magic Mushroom' to nasz kolejny projekt z gatunku symulatorów, w którym się specjalizujemy. W przeciwieństwie do dotychczasowych produkcji odbiorcami naszej najnowszej gry będą młodsi gracze. W ten sposób sprawdzimy zainteresowanie tej grupy odbiorców i zbadamy potencjał takich tytułów. Na bieżąco szukamy nowych rozwiązań, aby jak najbardziej wzbogacić nasze portfolio oraz docierać do jak najszerzej bazy odbiorców. Nasz symulator z pewnością docenią także miłośnicy gier z gatunku symulatorów, city builderów oraz gier eksploracyjnych z elementami zagadek i przygody" - powiedziała prezes SimFabric Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.