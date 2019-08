Simteract rozważa debiut giełdowy w przyszłym roku

Kolejnym projektem gamingowym jest "Trainsim Europe", który korzysta z know how spółki w symulatorach.

"Chcemy stworzyć grę z nowoczesnym podejściem do symulatora pociągu dla graczy midcore. Świat ma być otwarty i rozwijający się, a tytuł dostępny na główne platformy. Potrzebujemy ok. 2 mln zł na produkcję. Trwają rozmowy z wydawcami w tym zakresie. Dajemy sobie do 24 miesięcy na wydanie gry. Plan minimum to 100 tys. sprzedanych kopii" - wskazał CEO spółki.