SK Innovation wybuduje w Polsce fabrykę separatorów do baterii za 1,5 mld zł

W zlokalizowanej w Polsce fabryce SK Innovation kwartalnie powstawać będzie 470 milionów m2 separatorów. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na koniec 2021 roku. Przy produkcji separatorów pracować ma co najmniej 300 osób, podała PAIH w komunikacie.

"Obecnie produkujemy 360 milionów m2 separatorów litowo-jonowych w Jeungpyeong w Korei. Dzięki nowym inwestycjom w Chinach i Polsce, począwszy od czwartego kwartału 2021, moce produkcyjne naszej firmy wzrosną do 1,2 mld m2 rocznie" - ujawnił w komunikacie reprezentujący SK Innovation Rho Jaesok.

To pierwsza inwestycja południowokoreańskiej firmy w Polsce. Spółka zajmuje się przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty. Ze względu na prężny rozwój rynku elektromobilności, SK Innovation zdecydowała się stworzyć globalną sieć produkcyjną separatorów do baterii elektrycznych i umiejscowić ją zarówno w Azji (Korea Południowa oraz Chiny), jak i w Europie.