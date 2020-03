Skarbiec TFI: Gdy przyjdzie uspokojenie, możemy długo wspominać okazje z wiosny

"Po gwałtownej przecenie duża część akcji czy obligacji wyceniona jest atrakcyjnie. Z największym ryzykiem wiążą się te fundusze, w których aktywa nadal 'pamiętają' ceny sprzed miesiąca czy kwartału. Akurat w mojej firmie takich funduszy kapitałowych nie mamy. Fundusze, którymi zarządzam, wyceniane są do aktualnego rynku, a udział lokat niepłynnych mamy symboliczny. Jak każdy nasz zarządzający, podchodzę do zadania aktywnie i pilnuję, by mieć w portfelu takie papiery wartościowe, które w nieuzasadniony sposób straciły na obserwowanej panice, nie różnicującej, co dobre i co złe. Nie przejmuję się przesadnie zmianami cen w skali dni, bo nie na tym polega inwestowanie" - napisał Sobolewski w komentarzu przesłanym ISBnews.