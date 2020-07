Skarbiec TFI oczekuje dużych przepływów z depozytów do m.in. funduszy dłużnych

"To oznacza, że nasze społeczeństwo już w jakiejś części jest wyedukowane i w pierwszej kolejności chciało zarobić na odbiciach na giełdach, szczególnie na giełdzie polskiej. Jeżeli rynek akcji będzie stabilny, pełzający, bez nagłych wzlotów i upadków, to ta część społeczeństwa, która posiada jeszcze pieniądze na zerowym oprocentowaniu w bankach dojdzie do wniosku, że jednak 2-3% zysku na funduszach o najmniejszym ryzyku to dobra okazja, by zmitygować ubytek oszczędności spowodowany przez inflację. Sądzę, że tego typu nastawienie po prostu się przebije do tej części społeczeństwa, która dysponuje oszczędnościami i która w żadnej mierze nie ma skłonności do ryzyka, a już na pewno do ryzyka związanego z rynkiem akcji" - stwierdziła Milewska.