SkinWallet celuje w pozycję globalnego lidera obrotu dobrami cyfrowymi

"To dla nas naturalny kierunek rozwoju, dający naszym użytkownikom więcej możliwości - takich jak możliwość kupowania przedmiotów oraz ich sprzedaż w modelu aukcyjnym. Segment usług również znajduje się na naszej roadmapie. Jest to zestaw usług, w którym wprawiony gracz dysponujący czasem wolnym pomaga innemu graczowi rozwijać postać. W marcu udostępniliśmy pierwszą część projektu, czyli katalog produktów z gier. Ma on na celu budowanie pozycji SEO strony, pozyskanie użytkowników przez wyszukiwarki. Pełną wersję platformy chcemy uruchomić już na przełomie II i III kwartału. W długim terminie chcemy być również dostawcą technologii, która umożliwi producentom gier w prosty sposób wdrażać do swoich produkcji ekonomię opartą o dobra cyfrowe" - podsumowuje zarząd.